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Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Коннектикут» сыграет с «Индианой» и другие матчи

Сегодня стартует плей-офф женской НБА сезона-2024.

Лидер по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» сыграет с «Атлантой». Кейтлин Кларк дебютирует в плей-офф во встрече «Индианы» с «Коннектикутом».

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Первые матчи

Нью-Йорк – Атланта

22 сентября. 20.00

Счет в серии равный – 0-0

Коннектикут – Индиана

22 сентября. 22.00

Счет в серии равный – 0-0

МиннесотаФиникс

23 сентября. 0.00

Счет в серии равный – 0-0

Лас-Вегас – Сиэтл

23 сентября. 5.00

Счет в серии равный – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoженская НБА
Финикс жен
logoКоннектикут жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
logoСиэтл жен
logoАтланта жен
Лас-Вегас жен
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