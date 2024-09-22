Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Коннектикут» сыграет с «Индианой» и другие матчи
Сегодня стартует плей-офф женской НБА сезона-2024.
Лидер по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» сыграет с «Атлантой». Кейтлин Кларк дебютирует в плей-офф во встрече «Индианы» с «Коннектикутом».
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Первые матчи
Нью-Йорк – Атланта
22 сентября. 20.00
Счет в серии равный – 0-0
Коннектикут – Индиана
22 сентября. 22.00
Счет в серии равный – 0-0
23 сентября. 0.00
Счет в серии равный – 0-0
Лас-Вегас – Сиэтл
23 сентября. 5.00
Счет в серии равный – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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