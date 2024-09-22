Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Коннектикут» сыграет с «Индианой» и другие матчи

Сегодня стартует плей-офф женской НБА сезона-2024.

Лидер по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» сыграет с «Атлантой ». Кейтлин Кларк дебютирует в плей-офф во встрече «Индианы» с «Коннектикутом».

Женская НБА

Плей-офф

Первый раунд (до 2-х побед)

Первые матчи

Нью-Йорк – Атланта

22 сентября . 20.00

Счет в серии равный – 0-0

Коннектикут – Индиана

22 сентября . 22.00

Счет в серии равный – 0-0

Миннесота – Финикс

23 сентября . 0.00

Счет в серии равный – 0-0

Лас-Вегас – Сиэтл

23 сентября . 5.00

Счет в серии равный – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.