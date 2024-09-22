  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Конли и Наз Рид поддержали «Миннесота Линкс», закончивших сезон с рекордным для себя показателем в 30 побед
0

Майк Конли и Наз Рид поддержали «Миннесота Линкс», закончивших сезон с рекордным для себя показателем в 30 побед

«Миннесота» вышла в плей-офф женской НБА со второго места.

«Линкс» закончили регулярный чемпионат с показателем 30-10, рекордным в истории клуба. Лидер команды форвард Нафиса Коллиер считается одним из основных соперников Эйжи Уилсон из «Лас-Вегаса» на звание MVP. На ее счету 20,4 очка, 9,7 подбора, 3,4 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

Женская «Миннесота» четыре раза становилась чемпионом лиги. В первом раунде нынешнего плей-офф клуб сыграет с «Финиксом».

Баскетболисты «Тимбервулвз» Майк Конли и Наз Рид призвали болельщиков из Миннеаполиса прийти и поддержать команду.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Миннесота Тимбервулвз»
logoМиннесота
logoженская НБА
logoНБА
logoМайк Конли
Миннесота жен
logoНаз Рид
logoНафиса Коллиер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дом Майка Конли был ограблен, пока он открывал матч «Миннесоты Вайкингс»
19 сентября, 05:44
Тео Пинсон и Дерек Лайвли: «Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Рида»
193 сентября, 19:23
Энтони Эдвардс о травме Криса Финча в плей-офф: «Если так выглядит старость, я не хочу стареть»
223 августа, 05:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Енисей», «Самара» встречается с «Уралмашем» и другие матчи
1059 минут назадLive
Богдан Богданович о целях на регулярный сезон НБА: «Отыграть 82 матча»
1сегодня, 11:46
Ксавьер Мун о первых впечатлениях от Лиги ВТБ: «Немного жестковато, но это все-таки баскетбол»
2сегодня, 09:18
Кевин Гарнетт о Купере Флэгге: «У нас уже давно не было такого крутого и хладнокровного белого парнишки. Все всерьез»
17сегодня, 08:59
Чосич, Йокич, Кукоч, Петрович и Джорджевич – в лучшей европейской пятерке по мнению Владе Диваца
11сегодня, 08:22
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» встретится с «Уникахой»
сегодня, 07:02
Леброн Джеймс о возможной карьере комментатора: «Посмотрим, даже если ограничусь парой появлений в качестве гостя»
3сегодня, 06:41
Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Коннектикут» сыграет с «Индианой» и другие матчи
сегодня, 06:20
Юдонис Хаслем: «Трофей «Мистеру замку» означает, что тебе не нужна помощь, тебя никто не будет выцеливать в защите»
10сегодня, 05:35
Джоэл Эмбиид стал 5-м баскетболистом НБА, который заработает более 500 миллионов долларов за карьеру
13сегодня, 05:17Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Костас Адетокумбо выбыл на 3 недели из-за перелома большого пальца
8 минут назад
Фотис Такианос: «Астане» еще нужно работать над командной игрой»
23 минуты назад
Сергей Козин о победе над «Астаной»: «Было очень важно начать сезон успешно»
39 минут назад
Евгений Пашутин о предсезонной подготовке: «Спасибо РФБ за приглашение, сыграли со сборной России, Венесуэлой, Колумбией»
3сегодня, 11:26
Александер Бальцеровски начал предматчевую тренировку перед финалом Суперкубка Испании с работы с физиотерапевтами
сегодня, 10:59
Йовича Арсич о первом матче чемпионата: «Не завершили формирование состава. «Локомотив» является одним из фаворитов в Лиге ВТБ»
сегодня, 10:45
Андрей Ведищев: «Енисей» уверенно нападает практически всей пятеркой, опасность исходит от каждого»
сегодня, 10:30
Монтрез Харрелл набрал 13 очков и 13 подборов со скамейки в первом матче в австралийском чемпионате
1сегодня, 10:09
Джо Лэйкоб продолжает надеяться заполучить Янниса Адетокумбо в «Голден Стэйт» в будущем (Сэм Амик)
10сегодня, 09:50
Сито Алонсо о поражении от «Уникахи»: «Они играют в жесткий баскетбол, которому я завидую»
сегодня, 09:37