Майк Конли и Наз Рид поддержали «Миннесота Линкс», закончивших сезон с рекордным для себя показателем в 30 побед
«Миннесота» вышла в плей-офф женской НБА со второго места.
«Линкс» закончили регулярный чемпионат с показателем 30-10, рекордным в истории клуба. Лидер команды форвард Нафиса Коллиер считается одним из основных соперников Эйжи Уилсон из «Лас-Вегаса» на звание MVP. На ее счету 20,4 очка, 9,7 подбора, 3,4 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за матч.
Женская «Миннесота» четыре раза становилась чемпионом лиги. В первом раунде нынешнего плей-офф клуб сыграет с «Финиксом».
Баскетболисты «Тимбервулвз» Майк Конли и Наз Рид призвали болельщиков из Миннеаполиса прийти и поддержать команду.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Миннесота Тимбервулвз»
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