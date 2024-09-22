Майк Конли и Наз Рид поддержали «Миннесота Линкс», закончивших сезон с рекордным для себя показателем в 30 побед

«Миннесота» вышла в плей-офф женской НБА со второго места.

«Линкс» закончили регулярный чемпионат с показателем 30-10, рекордным в истории клуба. Лидер команды форвард Нафиса Коллиер считается одним из основных соперников Эйжи Уилсон из «Лас-Вегаса» на звание MVP. На ее счету 20,4 очка, 9,7 подбора, 3,4 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

Женская «Миннесота » четыре раза становилась чемпионом лиги. В первом раунде нынешнего плей-офф клуб сыграет с «Финиксом».

Баскетболисты «Тимбервулвз» Майк Конли и Наз Рид призвали болельщиков из Миннеаполиса прийти и поддержать команду.