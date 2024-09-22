«Уралмаш» близок к подписанию Джонни О’Брайанта

«Уралмаш» нашел замену травмированному Октаувису Эллису в лице Джонни О’Брайанта.

Центровой (31 год, 206 см) близок к подписанию соглашению с клубом из Екатеринбурга. Американец станет шестым легионером в команде.

На счету О’Брайанта 147 матчей в НБА за «Милуоки», «Денвер» и «Шарлотт». В России он известен по выступлениям за «Локомотив-Кубань». В сезоне-2019/20 американец набирал за краснодарский клуб 16,5 очка, 5,7 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч. После этого он выступал за «Црвену Звезду» и «Тюрк Телеком», а также в Южной Корее, Китае, Японии и на Филиппинах.