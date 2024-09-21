Октавиус Эллис выбыл на несколько месяцев из-за травмы голеностопа
«Уралмаш» остался без Октавиуса Эллиса на несколько месяцев.
Центровой екатеринбургской команды получил травму голеностопа и перенесет операцию. Восстановление займет несколько месяцев.
«Уралмаш» начнет новый сезон в воскресенье, 22 сентября, гостевым матчем против «Самары».
Эллис был лучшим в лиге по эффективности по итогам регулярного чемпионата-2023/24. Американец набирал 18,0 очка, 8,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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