Октавиус Эллис выбыл на несколько месяцев из-за травмы голеностопа

«Уралмаш» остался без Октавиуса Эллиса на несколько месяцев.

Центровой екатеринбургской команды получил травму голеностопа и перенесет операцию. Восстановление займет несколько месяцев.

«Уралмаш » начнет новый сезон в воскресенье, 22 сентября, гостевым матчем против «Самары».

Эллис был лучшим в лиге по эффективности по итогам регулярного чемпионата-2023/24. Американец набирал 18,0 очка, 8,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за матч.