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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей», «Самара» сыграет с «Уралмашем» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Локомотив-Кубань» сыграет с «Енисеем». «Самара» примет «Уралмаш».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Зенит – 1-0, ЦСКА – 1-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Енисей – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Самара – 0-0, Уралмаш – 0-0, УНИКС – 0-1, МБА-МАИ – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoЕнисей
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoСамара
logoПарма
logoУралмаш
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