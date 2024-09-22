Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей», «Самара» сыграет с «Уралмашем» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
«Локомотив-Кубань» сыграет с «Енисеем». «Самара» примет «Уралмаш».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Зенит – 1-0, ЦСКА – 1-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Енисей – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Самара – 0-0, Уралмаш – 0-0, УНИКС – 0-1, МБА-МАИ – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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