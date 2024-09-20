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Никита Курбанов: «Уралмаш» может многим потрепать нервы»

Никита Курбанов назвал основных соперников ЦСКА в новом сезоне.

— Во время Суперкубка ты говорил, что армейцам еще есть прибавлять в каких‑то компонентах игры. Перед стартом чемпионата игра ЦСКА стала лучше?

— Определенные кондиции набираются. В первую очередь это позитивно сказывается на физических кондициях, на сыгранности баскетболистов. Это естественный процесс, потому что в день мы проводим по три‑четыре часа в зале. Я уверен, что мы становимся лучше.

— Какие команды считаешь основными соперниками ЦСКА в борьбе за титул в новом сезоне?

— Они все те же: «Зенит», УНИКС и «Локо». Надо еще отметить, что «Уралмаш» сейчас собрал хороший состав: думаю, что они могут многим потрепать нервы. Особенно в домашних матчах.

— Кто из трех основных конкурентов сейчас выглядит лучше?

— Сложно сказать, поскольку мы не играли с «Зенитом». Ты не можешь их оценивать по одному турниру или по какому‑то скаутингу, смотря на них по телевизору: с соперником необходимо сыграть, почувствовать, и только тогда ты будешь понимать что к чему. В нынешнем году нельзя говорить о каком‑то одном фаворите: у всех равные шансы на победу, — сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoНикита Курбанов
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
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