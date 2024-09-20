Андрей Кириленко: «Алекса Аврамович – великолепное приобретение для нашего чемпионата»

Андрей Кириленко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Будет интересно смотреть за командами, разными вариантами составов, собранных под разным углом. ЦСКА усилился, Аврамович, считаю, великолепное приобретение для нашего чемпионата. Очень интересный, самобытный игрок.

Мне кажется, что прошлый сезон Лиги ВТБ стал одним из самых интересных из всех, что я видел. В регулярке каждая команда наказывала лидеров, «Парма » три раза обыграла ЦСКА и УНИКС , «Енисей » преподнес сюрпризы. Понятно, что топовая четверка постоянно находится в хорошем тонусе, «Уралмаш » преподнес много сенсаций, стал бронзовым призером в Кубке России. МБА вообще мой любимый клуб, очень ценно, когда клуб растит своих игроков и свой персонал, это заслуживает отдельного внимания, мне кажется, это может быть примером для клубов из любого вида спорта, что и так можно строить политику клуба», – отметил президент РФБ.