  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Андрей Кириленко: «Алекса Аврамович – великолепное приобретение для нашего чемпионата»

Андрей Кириленко поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Будет интересно смотреть за командами, разными вариантами составов, собранных под разным углом. ЦСКА усилился, Аврамович, считаю, великолепное приобретение для нашего чемпионата. Очень интересный, самобытный игрок.

Мне кажется, что прошлый сезон Лиги ВТБ стал одним из самых интересных из всех, что я видел. В регулярке каждая команда наказывала лидеров, «Парма» три раза обыграла ЦСКА и УНИКС, «Енисей» преподнес сюрпризы. Понятно, что топовая четверка постоянно находится в хорошем тонусе, «Уралмаш» преподнес много сенсаций, стал бронзовым призером в Кубке России. МБА вообще мой любимый клуб, очень ценно, когда клуб растит своих игроков и свой персонал, это заслуживает отдельного внимания, мне кажется, это может быть примером для клубов из любого вида спорта, что и так можно строить политику клуба», – отметил президент РФБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Р-Спорт
logoЦСКА
logoУНИКС
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
logoАлекса Аврамович
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станислав Еремин: «В этот сложный период Андрей Кириленко справляется с обязанностями»
сегодня, 15:45
Андрей Кириленко о сборной России: «План А – работаем с ближайшим резервом, 24 года и младше»
сегодня, 15:22
Сергей Моня: «Полностью поддерживаю Кириленко. Он старается развивать баскетбол»
сегодня, 12:46
Сергей Панов об отсутствии оппонентов у Кириленко на выборах президента РФБ: «Вряд ли кто‑то готов сделать эту работу лучше»
сегодня, 11:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Остин Ривз: «Леброн Джеймс не играет 1 на 1. Говорит, что это не настоящий баскетбол»
337 минут назад
Медиа-консультант Леброна Джеймса о «Решении»: «Это было дальновидно, но люди не были готовы»
1сегодня, 17:55
Бэрон Дэвис: «У Клэя Томпсона в «Далласе» будет возможность набирать много очков»
3сегодня, 17:20
Брюс Браун перенес операцию на колене
сегодня, 16:19
«Бруклин» подписал двусторонний контракт с Йонгши Куи
1сегодня, 16:14
Джа Морэнт о Заке Иди: «Определенно лучший новичок года»
7сегодня, 15:57
Джерри Рейнсдорф считает, что победа «Уайт Сокс» важнее, чем победа «Буллс»
2сегодня, 15:39
Будущее Масаи Уджири в «Торонто» стало более неопределенным после приобретения Rogers контрольного пакета акций клуба
сегодня, 14:18
Оскар Робертсон: «Если ты зарабатываешь 50 миллионов долларов в год, то нет такого понятия, как распределение нагрузки»
14сегодня, 13:38
Антуан Уокер: «Доверил бы решающий бросок Пирсу, а не Уэйду, потому что он может забросить трехочковый»
3сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Фридзон: «Голосовал за Кириленко. При нем сделан огромный шаг вперед»
9 минут назад
Джейсон Тейтум сделал татуировку с Кубком Лэрри О’Брайена
14 минут назадФото
Генеральный менеджер «Црвены Звезды» об Алексе Аврамовиче в ЦСКА: «Немного неожиданно. Думал, что он останется в Евролиге»
28 минут назад
Сергей Быков: «Андрей Кириленко — единственный кандидат, который знает, куда идет и пойдет российский баскетбол»
2сегодня, 18:00
«Бруклин» подписал Киллиана Хэйса, Патрика Гарднера и Тайриза Мартина
1сегодня, 16:50
Джа Морэнт: «Мне нравится, что обо мне забыли. Так я буду еще страшнее»
3сегодня, 16:36
Генеральный менеджер «Црвены Звезды»: «Баскетбольному сообществу понравилось бы, если бы российские команды вернулись в европейские турниры»
сегодня, 16:03
Станислав Еремин: «В этот сложный период Андрей Кириленко справляется с обязанностями»
сегодня, 15:45
Андрей Кириленко о сборной России: «План А – работаем с ближайшим резервом, 24 года и младше»
сегодня, 15:22
Небойша Чович: «Бюджет на зарплаты игроков «Црвены Звезды» составляет 14,3 млн евро»
сегодня, 14:51