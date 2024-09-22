«Индиана» установила рекорд женской НБА по средней посещаемости домашних матчей и опередила несколько клубов мужской лиги
Домашние матчи «Индианы» в среднем посещали 17035 болельщиков.
Этот результат регулярного чемпионата стал рекордным в истории женской НБА. Популярность клуба связана с новичком, первым номером драфта-2024 Кейтлин Кларк.
По количеству домашних зрителей женская «Индиана» опередила несколько клубов НБА. В их число попали «Атланта», «Вашингтон», «Шарлотт» и «Мемфис».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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