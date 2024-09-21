Эргин Атаман: «Многие игроки НБА наконец поняли, что Евролига – это турнир уровня НБА»
Эргин Атаман объяснил, почему «Панатинаикос» подписал Джеди Османа.
«Если бы это был другой игрок, у которого не было никакого европейского опыта в карьере, мы бы не совершали этот трансфер. Но у Джеди отличная карьера в НБА, и ему почти 29 лет. Он не 34-летний игрок, приехавший в Европу, чтобы завершить карьеру.
Джеди приехал в Европу, потому что не нашел в НБА того, чего хотел. Он принял решение играть в Евролиге, потому что увидел и понял, как многие игроки НБА теперь наконец понимают, что Евролига – это турнир уровня НБА. Иногда выше, чем уровень регулярного чемпионата в НБА», – заявил главный тренер «Пао».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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