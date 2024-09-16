Эргин Атаман был удален в заключительной четверти товарищеского матча с «Маккаби»

«Маккаби» победил «Панатинаикос» в товарищеском матче (88:75).

Турецкий тренер греческого клуба был удален в заключительной четверти проходившего на Кипре матча при счете 63:57 в пользу израильтян. Атаман вышел на площадку и обратился к арбитру, активно жестикулируя, после чего спокойно удалился в подтрибунные помещения.

Ранее на зрительских трибунах был вывешен баннер: «40 лет нелегальной оккупации, никто не забыл».