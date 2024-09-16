Эргин Атаман был удален в заключительной четверти товарищеского матча с «Маккаби»
«Маккаби» победил «Панатинаикос» в товарищеском матче (88:75).
Турецкий тренер греческого клуба был удален в заключительной четверти проходившего на Кипре матча при счете 63:57 в пользу израильтян. Атаман вышел на площадку и обратился к арбитру, активно жестикулируя, после чего спокойно удалился в подтрибунные помещения.
Ранее на зрительских трибунах был вывешен баннер: «40 лет нелегальной оккупации, никто не забыл».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости