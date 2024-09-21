Костас Слукас: «Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс»

Костас Слукас поддержал позицию главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана.

Турецкий специалист, который привел греческий клуб к победе в Евролиге , летом бросил вызов чемпионам НБА «Селтикс».

«Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса » был бы шанс.

Как сказал наш тренер, если они хотят называть себя чемпионами мира, то должны обыграть нас», – считает защитник «Пао».