Костас Слукас: «Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс»
Костас Слукас поддержал позицию главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана.
Турецкий специалист, который привел греческий клуб к победе в Евролиге, летом бросил вызов чемпионам НБА «Селтикс».
«Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс.
Как сказал наш тренер, если они хотят называть себя чемпионами мира, то должны обыграть нас», – считает защитник «Пао».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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