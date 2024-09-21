Амат Мбайе: «Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии»

Амат Мбайе сравнил Лигу ВТБ с двумя европейскими чемпионатами.

Форвард ЦСКА ранее выступал в итальянской и турецкой лигах.

– До Единой лиги вы поиграли в Италии и Турции. Если сравнивать уровни чемпионатов, где он самый высокий?

– Дайте подумать. Понятно, что сейчас российские клубы не играют в Евролиге и мы не можем проверить наши силы на европейской арене. Но если мы возьмем предсезонку, то в Турции мы выиграли четыре матча из четырех. Да, мы не играли с турецкими грандами – «Анадолу», «Фенербахче», – но мне кажется, что чемпионат Лиги ВТБ сейчас примерно на одном уровне с турецкой лигой. Возможно, даже повыше, учитывая, что за чемпионство борются четыре клуба. То же самое могу сказать и про Италию, где на чемпионство претендуют два коллектива.

– А как ваш русский?

– Знаю только базовые слова, которые нужны на бытовом уровне, баскетбольные термины.

– Есть ли у вас любимые слова или выражения на русском?

– Это нецензурные слова (смеется).

– Назовите трех лучших тренеров в карьере?

– Венсан Колле, Андреас Пистиолис, Эргин Атаман .