Амат Мбайе: «Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии»
Форвард ЦСКА ранее выступал в итальянской и турецкой лигах.
– До Единой лиги вы поиграли в Италии и Турции. Если сравнивать уровни чемпионатов, где он самый высокий?
– Дайте подумать. Понятно, что сейчас российские клубы не играют в Евролиге и мы не можем проверить наши силы на европейской арене. Но если мы возьмем предсезонку, то в Турции мы выиграли четыре матча из четырех. Да, мы не играли с турецкими грандами – «Анадолу», «Фенербахче», – но мне кажется, что чемпионат Лиги ВТБ сейчас примерно на одном уровне с турецкой лигой. Возможно, даже повыше, учитывая, что за чемпионство борются четыре клуба. То же самое могу сказать и про Италию, где на чемпионство претендуют два коллектива.
– А как ваш русский?
– Знаю только базовые слова, которые нужны на бытовом уровне, баскетбольные термины.
– Есть ли у вас любимые слова или выражения на русском?
– Это нецензурные слова (смеется).
– Назовите трех лучших тренеров в карьере?
– Венсан Колле, Андреас Пистиолис, Эргин Атаман.
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