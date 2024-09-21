  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Амат Мбайе: «Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии»

Амат Мбайе сравнил Лигу ВТБ с двумя европейскими чемпионатами.

Форвард ЦСКА ранее выступал в итальянской и турецкой лигах.

– До Единой лиги вы поиграли в Италии и Турции. Если сравнивать уровни чемпионатов, где он самый высокий?

– Дайте подумать. Понятно, что сейчас российские клубы не играют в Евролиге и мы не можем проверить наши силы на европейской арене. Но если мы возьмем предсезонку, то в Турции мы выиграли четыре матча из четырех. Да, мы не играли с турецкими грандами – «Анадолу», «Фенербахче», – но мне кажется, что чемпионат Лиги ВТБ сейчас примерно на одном уровне с турецкой лигой. Возможно, даже повыше, учитывая, что за чемпионство борются четыре клуба. То же самое могу сказать и про Италию, где на чемпионство претендуют два коллектива.

– А как ваш русский?

– Знаю только базовые слова, которые нужны на бытовом уровне, баскетбольные термины.

– Есть ли у вас любимые слова или выражения на русском?

– Это нецензурные слова (смеется).

– Назовите трех лучших тренеров в карьере?

– Венсан Колле, Андреас Пистиолис, Эргин Атаман.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЦСКА
Эргин Атаман
Венсан Колле
logoчемпионат Италии
logoчемпионат Турции
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
Амат Мбайе
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреас Пистиолис о матче против УНИКСа: «Очень важно стартовать с хорошего выступления»
вчера, 19:52
Андрей Ватутин: «ЦСКА давно не выигрывал Суперкубок. Это приятные эмоции»
14 сентября, 20:30
Андреас Пистиолис: «Сегодня день рождения моей дочери, хочу посвятить эту победу ей»
14 сентября, 19:48
Андреас Пистиолис о приезде «Црвены Звезды» на Суперкубок: «Это очень много значит для нас»
13 сентября, 04:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Костас Слукас: «Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс»
8 минут назад
Сегодня стартует новый сезон Единой лиги ВТБ. В первый игровой день ЦСКА принимает УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ
1158 минут назадLive
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Барселона», «Мурсия» встретится с «Уникахой»
сегодня, 10:52
Джонатан Куминга о контрактной ситуации: «Не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться от важного, нацелен на прогресс»
сегодня, 10:28
Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»
3сегодня, 08:46
Лу Уильямс: «Рэпторс» не стали предлагать мне продление контракта в 2015-м из-за моего образа жизни и песни Дрейка»
2сегодня, 08:24
Самый дешевый билет на первую игру Кейтлин Кларк в плей-офф стоит 133 доллара. Билеты на все матчи финала-2023 можно было купить за 131 доллар
6сегодня, 07:49
«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»
6сегодня, 06:41Фото
Найт, Платунов и Лабери не помогут УНИКСу в первом матче сезона с ЦСКА
сегодня, 06:11
Саудовские инвесторы хотят приобрести долю в Евролиге
сегодня, 05:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Бурка», «Страсбур» – «Шалон»
1 минуту назад
Би Джей Джонсон о тренерской перестановке в «Локо: «Мое дело – играть в баскетбол»
29 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» – «Игокеа», «Морнар Бар» – «Будучность»
55 минут назад
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Венеции», «Наполи» сыграет с «Виртусом»
сегодня, 10:57
Джа Морэнт продемонстрировал новую модель именных кроссовок
1сегодня, 10:45Видео
Венсан Пуарье об уровне G-лиги НБА: «Примерно как второй дивизион во Франции»
сегодня, 10:17
Андрей Ватутин о переизбрании Кириленко: «Мне сложно представить другого кандидата вместо него»
1сегодня, 09:31
Станислав Еремин о целях УНИКСа в новом сезоне: «Задача минимум – попадание в финал»
сегодня, 09:14
Никита Курбанов об отстранении от Евролиги: «Человек достаточно быстро привыкает к изменениям»
сегодня, 09:00
В Сети завирусился забавный ролик с Каваем Ленардом
5сегодня, 07:35Видео