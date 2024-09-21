Антон Астапкович о победе над УНИКСом: «Сделали работу над ошибками в большом перерыве»
— ЦСКА сделал в этом матче очень большой рывок после перерыва и в итоге уверенно выиграл. Как прокомментируете?
— Мы просто сделали работу над ошибками в большом перерыве. Нам объяснили, что мы очень спешим в нападении. В защите‑то отрабатываем, а вот в нападении… Надо более четко выполнять установку тренера. Ну, в общем, потом мы больше забили.
— И доказали, что закономерно выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ неделю назад?
— Считаю, что это вообще никак не связано. Там был Суперкубок, там был спринт. Было несколько игр за неделю: две игры подряд, выходной, снова игра. Это был хороший предсезонный турнир. Сейчас уже все более размеренно. Уже планомерная подготовка к каждой команде. Мы полностью восстановились к этой игре, — сказал форвард ЦСКА.
ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.
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