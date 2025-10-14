Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита

Новичок «Юты» почувствовал боль в предсезонном матче против «Далласа».

Главный тренер «Джаз» Уилл Харди рассказал, что команда решила перестраховаться и сняла Эйса Бэйли с игры в предсезонном матче против «Маверикс».

«У него тендинит в обоих коленях. Ничего серьезного, мы не слишком переживаем. Не планируется никаких обследований, просто постараемся поберечь его. Он почувствовал небольшую боль во время свое второго выхода на площадку», – сказал Харди.

Эйс Бейли, выбранный «Ютой» под 5-м номером на драфте этого года, выходил в старте во всех трех предсезонных матчах «Джаз». В первых двух он набрал 25 и 20 очков, а в понедельник успел записать в актив лишь 3 очка за 10 минут до того, как был заменен.