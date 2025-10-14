0

Найджел Уильямс-Госс: «Против «Партизана» играть сложнее, чем против «Црвены Звезды»

Разыгрывающий «Жальгириса» отметил мощную атмосферу на матчах «Партизана».

Найджел Уильямс-Госс выступал за сербский клуб в сезоне-2017/18. В интервью Mozzart Sport он сравнил атмосферу, которую создают вечные соперники белградского баскетбола – «Црвена Звезда» и «Партизан».

«Сложнее играть против «Партизана», атмосфера там просто более напряженная. Это особенно ощущалось в плей-офф, когда «Партизан» был всего в шаге от Финала четырех.

Я тогда играл за «Реал» и мы уступали в серии 0-2. Помню ту энергию болельщиков, особенно в третьей игре. Фанаты «Партизана» и атмосфера, которую они создают – это что-то невероятное», – сказал 31-летний баскетболист «Жальгириса».

14 октября литовский клуб на выезде сыграет против «Црвены Звезды», время начало матча – 21.00 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
