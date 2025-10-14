«Валенсия» проведет матч с «Хапоэлем Тель-Авив» при пустых трибунах

Матч Евролиги пройдет без болельщиков из соображений безопасности.

Домашняя встреча «Валенсии» с «Хапоэлем Тель-Авив », которая состоится 15 октября, пройдет при пустых трибунах арены «Ройг».

Клуб опубликовал официальное заявление: «Валенсия » сделала все возможное, чтобы обладатели абонементов не пропустили завтрашний матч Евролиги на арене «Ройг».

Однако, учитывая существующие риски и рекомендации правоохранительных органов и правительственных структур, клуб обязан поставить безопасность болельщиков и персонала превыше всего, поэтому было принято решение провести встречу при пустых трибунах.

Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах любое решение вызовет недовольство. Но считаем правильным поставить безопасность всей семьи «Валенсии» выше всего и выбрать «наименее плохой» вариант».