Иван Ухов: «Была небольшая расслабленность, за что УНИКС нас наказал»

Иван Ухов признался, что ЦСКА начал матч против УНИКСа расслабленно.

— ЦСКА уступал сопернику по итогам первых двух четвертей, но после большого перерыва резко вырвался вперед. Как это прокомментируешь?

— Преимущество удалось создать за счет хорошей защиты. УНИКС как раз просел в этот момент, мы смогли найти свою игру. Ну, а дальше мы уже контролировали ход событий и довели игру до победы.

— Что было не так в первой половине встречи? Старт проспали?

— Да, начали очень вяло игру. Возможно, где присутствовали мысли, что мы выиграли у УНИКСа неделю назад достаточно уверенно в Суперкубке. Была небольшая расслабленность, за что УНИКС наказал нас в первой половине, указав на то, что надо поменять ментальную сторону и играть по‑другому, — сказал защитник ЦСКА.

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.