Иван Ухов: «Была небольшая расслабленность, за что УНИКС нас наказал»
— ЦСКА уступал сопернику по итогам первых двух четвертей, но после большого перерыва резко вырвался вперед. Как это прокомментируешь?
— Преимущество удалось создать за счет хорошей защиты. УНИКС как раз просел в этот момент, мы смогли найти свою игру. Ну, а дальше мы уже контролировали ход событий и довели игру до победы.
— Что было не так в первой половине встречи? Старт проспали?
— Да, начали очень вяло игру. Возможно, где присутствовали мысли, что мы выиграли у УНИКСа неделю назад достаточно уверенно в Суперкубке. Была небольшая расслабленность, за что УНИКС наказал нас в первой половине, указав на то, что надо поменять ментальную сторону и играть по‑другому, — сказал защитник ЦСКА.
ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.
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