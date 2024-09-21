Сергей Кущенко о стартовом матче сезона: «Победа ЦСКА не была легкой»

Сергей Кущенко отметил, что ЦСКА нелегко досталась победа в стартовом матче.

«Очень понравилось, как ЦСКА подошел к организации стартового матча сезона. Очень хорошо подготовлены шоу, паркет, активности для болельщиков. На матч, который начинается в два часа дня, собрать большое количество болельщиков в зале при хорошей погоде не так просто, но сегодня это сделать удалось.

Что касается игры, то поначалу мы не могли узнать команды, потому что за две четверти они набрали столько очков, сколько обычно набирают за одну. Видна была нервозность, процент попаданий был очень низкий. Во второй половине обе команды добавили скоростей, но казанцам не хватило ротации. ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа не была легкой, матч удался», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.