7

Айзейя Томас: «Если бы мой рост был 193 см, я бы стал величайшим игроком всех времен»

Экс-игрок НБА заявил, что при большем росте стал бы лучшим в истории.

«Если бы мой рост был 193 сантиметров, я бы стал величайшим игроком всех времен. Я и так превзошел многих членов Зала славы. Игроки ростом 190 или 198 сантиметров не способны делать то, что я делал при 175 сантиметрах. С этой точки зрения, я – один из лучших», – сказал Томас.

В своем лучшем сезоне-2016/17 баскетболист набирал в среднем 28,9 очка, 2,7 подбора и 5,9 передачи за 34 минуты на площадке. В том году «Бостон» Томаса занял первое место на Востоке и дошел до финала конференции, где уступил «Кливленду».

Источник: Basketball Sphere
Источник: Basketball Sphere
logoАйзейя Томас 1989
logoБостон
logoНБА
