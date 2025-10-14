Яннис Адетокумбо: «Хочу завершить карьеру в Греции»
Двукратный MVP НБА хочет завершить карьеру на родине.
«Мне 30 лет, я могу играть в НБА до 36–38. Я хотел бы завершить карьеру в греческом клубе, почему бы и нет.
Хочу вернуться в Грецию, как только закончу играть в НБА. Я мог бы завершить карьеру здесь – будь то «Филафлитикос», «Олимпиакос», «Панатинаикос» или «Арис». Это может быть любая команда», – сказал Яннис Адетокумбо в греческом шоу The 2Night Show.
30-летний форвард готовится к своему 13-му сезону в НБА и по-прежнему остается одним из лучших игроков лиги, показывая высокий уровень игры на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1473 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости