Яннис Адетокумбо: «Хочу завершить карьеру в Греции»

Двукратный MVP НБА хочет завершить карьеру на родине.

«Мне 30 лет, я могу играть в НБА до 36–38. Я хотел бы завершить карьеру в греческом клубе, почему бы и нет.

Хочу вернуться в Грецию, как только закончу играть в НБА. Я мог бы завершить карьеру здесь – будь то «Филафлитикос», «Олимпиакос», «Панатинаикос» или «Арис». Это может быть любая команда», – сказал Яннис Адетокумбо в греческом шоу The 2Night Show.

30-летний форвард готовится к своему 13-му сезону в НБА и по-прежнему остается одним из лучших игроков лиги, показывая высокий уровень игры на площадке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1473 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
