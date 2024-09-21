Илона Корстин: «ЦСКА подтвердил статус победителя прошедшего сезона и Суперкубка»

Илона Корстин поделилась впечатлениями от стартового матча сезона ЦСКА – УНИКС.

« Можно сказать, что ЦСКА подтвердил статус победителя прошедшего сезона и Суперкубка Единой лиги ВТБ. В начале матча УНИКС выглядел более уверенно, но затем у УНИКСа ухудшился процент попадания, и не пошли броски с дальней дистанции: процент реализации трехочковых был очень низкий.

По сути сегодня мы еще раз увидели обе команды в их обновленных составах. Это был очень яркий матч. Надо отметить, что сегодня, несмотря на хорошую погоду на улице, на арене собралось много зрителей, атмосфера была праздничная. Видно, что люди соскучились по баскетболу, болельщики действительно очень ждали открытия сезона. Поздравляю наших болельщиков с тем, что баскетбол вернулся. Его в этом сезоне будет очень много, и надеюсь, что много красивого и качественного», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.