Велимир Перасович: «Нельзя победить ЦСКА с таким низким процентом трехочковых и 15 потерями»

Велимир Перасович прокомментировал стартовый матч сезона против ЦСКА.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Они сыграли лучше нас, преимущественно в концовке третьей и последней четвертях. Мы старались и прилагали усилия, но все равно провели плохой матч. Противостоять в гостях команде уровня ЦСКА и надеяться на победу при таком низком проценте реализации трехочковых бросков и делая 15 потерь – крайне тяжело.

Несмотря на все наши усилия под щитом и в защите, этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть сильного соперника. Подобные ситуации случаются, и нам необходимо работать над улучшением игры. Стоит помнить, что сезон только начался. Отмечу, что в составе УНИКСа отсутствуют трое травмированных игроков, которые, вернувшись в строй, предоставят нам больше возможностей как в обороне, так и в атаке. Безусловно, заменить талантливого Нено Димитриевича очень непросто, однако мы способны найти альтернативные пути к победе. На Суперкубке мы уже продемонстрировали, что это нам по силам»», – сказал главный тренер УНИКСа.

УНИКС уступил ЦСКА в гостях со счетом 55:71 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.