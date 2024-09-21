Никита Курбанов о капитанской роли в ЦСКА: «Антонов намного лучше подходит на эту должность»

Никита Курбанов ответил на вопрос о капитанской роли в ЦСКА.

Курбанов был капитаном ЦСКА с 2020 по 2023 год. По ходу прошлого сезона в связи с длившейся несколько месяцев дисквалификацией форварда звание капитана перешло к Антонову .

– Впервые за последние годы ты начинаешь сезон не в роли капитана. Ударом по самолюбию это не стало?

– Нет, ни в коем случае. Я абсолютно комфортно себя ощущаю. Семен намного лучше подходит на эту должность. Я его поддерживаю со всех сторон. Мне приятно находиться просто в статусе игрока команды.