Никита Курбанов о капитанской роли в ЦСКА: «Антонов намного лучше подходит на эту должность»
Никита Курбанов ответил на вопрос о капитанской роли в ЦСКА.
Курбанов был капитаном ЦСКА с 2020 по 2023 год. По ходу прошлого сезона в связи с длившейся несколько месяцев дисквалификацией форварда звание капитана перешло к Антонову.
– Впервые за последние годы ты начинаешь сезон не в роли капитана. Ударом по самолюбию это не стало?
– Нет, ни в коем случае. Я абсолютно комфортно себя ощущаю. Семен намного лучше подходит на эту должность. Я его поддерживаю со всех сторон. Мне приятно находиться просто в статусе игрока команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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