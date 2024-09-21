Андреас Пистиолис: «УНИКС доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями»

Андреас Пистиолис поделился ощущениями от стартового матча сезона против УНИКСа.

«Прежде всего, спасибо болельщикам, которых сегодня было много, и они обеспечили хорошую поддержку.

Все согласятся, что у нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу , который сразу предложил очень жесткую защиту и доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями. Во второй половине мы постепенно нашли себя, стали играть мудрее, и это привело к тому результату, к которому мы стремились.

Приятно, что все игроки внесли свой вклад в победу. Порой этого не видно по цифрам. Скажем, пользу Вани Ухова нельзя описать показателями из статистического протокола», – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 71:55 в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.