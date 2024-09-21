Юссуфа Фалль восстановился после травмы и поможет «Барселоне» в матче Суперкубка с «Реалом»

Юссуфа Фалль готов принять участие в Суперкубке Испании .

Центровой восстановился после травмы стопы и поможет «Барселоне» в матче 1/2 финала с «Реалом » в субботу.

Растяжение помешало 223-сантиметровому новобранцу «Барсы» выйти на площадку в играх недавнего Кубка Каталонии.