Юссуфа Фалль восстановился после травмы и поможет «Барселоне» в матче Суперкубка с «Реалом»
Юссуфа Фалль готов принять участие в Суперкубке Испании .
Центровой восстановился после травмы стопы и поможет «Барселоне» в матче 1/2 финала с «Реалом» в субботу.
Растяжение помешало 223-сантиметровому новобранцу «Барсы» выйти на площадку в играх недавнего Кубка Каталонии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mundo Deportivo
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