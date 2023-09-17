Дебют Дарио Брисуэлы за «Барселону» продлился 53 секунды. Он получил удар локтем по голове от Тавареша и уехал в больницу

Атакующий защитник Дарио Брисуэла неудачно дебютировал за «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании против « » (80:90). Он провел на площадке всего 53 секунды, после чего из-за был вынужден отправиться в больницу.

Брисуэла получил непреднамеренный удар локтем в голову от центрового «Реала» .

Защитник упал на землю и несколько минут лежал, получая медицинскую помощь от персонала «Барселоны». В конце концов, он ушел в раздевалку, прикрыв голову полотенцем. В перерыве баскетболиста увезли в больницу для подтверждения степени тяжести повреждения. Новой информации по состоянию баскетболиста не появлялось.

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