Дебют Дарио Брисуэлы за «Барселону» продлился 53 секунды. Он получил удар локтем по голове от Тавареша и уехал в больницу

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Испании Суперкубок Испании Эди Тавареш Дарио Брисуэла Баскетбол

Атакующий защитник Дарио Брисуэла неудачно дебютировал за «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Реала» (80:90). Он провел на площадке всего 53 секунды, после чего из-за был вынужден отправиться в больницу.

Брисуэла получил непреднамеренный удар локтем в голову от центрового «Реала» Эда Тавареша.

Защитник упал на землю и несколько минут лежал, получая медицинскую помощь от персонала «Барселоны». В конце концов, он ушел в раздевалку, прикрыв голову полотенцем. В перерыве баскетболиста увезли в больницу для подтверждения степени тяжести повреждения. Новой информации по состоянию баскетболиста не появлялось.

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2 комментария

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Назар Игорь
Получить локтем в голову от такого буйвола (221 см, 125 кг.) это круто. Хорошо если без тяжелых последствий.
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+2
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Skeleton64
Претендент на самый быстрый нокаут в истории Испанской Лиги
+2
0
+2
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