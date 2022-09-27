Руди Фернандес пропустит месяц из-за травмы, Адам Ханга – 15-20 дней

Опытные игроки и пропустят начало нового сезона из-за травм.

Фернандес повредил запястье в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (89:83, ОТ). Ожидается, что ему потребуется месяц на восстановление.

Ханга травмировал подколенное сухожилие в первом матче Евробаскета-2022, на котором он выступил за сборную Венгрии. Он пропустит 15-20 дней.

«Реал» проведет первый матч в чемпионате Испании-2022/23 в среду, 28 сентября. В Евролиге мадридцы стартуют 6 октября игрой против «Панатинаикоса».

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему