Шарунас Ясикявичюс – о финале Суперкубка с «Реалом»: «У меня есть вопросы к судьям»

Главный тренер «Барселоны» после поражения в финале Суперкубка Испании от (83:89 ОТ) заявил, что у него есть вопросы к судьям.

«Исход финальных матчей решают многие факторы. Один из них заключается в том, чтобы судьи не раздавали фолы просто так.

Мои игроки получали необязательные фолы, при том, что у нашего соперника было шесть нарушений за три четверти. Это большая разница. Критерии, которыми руководствовались арбитры, вызывают вопросы. Это надо обсуждать.

Соперник пробил много штрафных в овертайме, нам было очень тяжело справиться с этим. При этом я поздравляю «Реал», они сражались всю игру вплоть до дополнительной пятиминутки, когда победа могла достаться любой из сторон», – сказал Ясикявичюс.

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