Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Реала», «Мурсия» встретится с «Уникахой»
Сегодня в Мурсии состоятся полуфинальные матчи ежегодного Суперкубка Испании.
«Барселона» сойдется с «Реалом», «Мурсия» встретится с «Уникахой».
Мурсия
1/2 финала
Барселона – Реал
16 сентября. 19:30
Мурсия – Уникаха
16 сентября. 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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