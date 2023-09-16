Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Реала», «Мурсия» встретится с «Уникахой»

Теги результаты Уникаха Барселона Реал Мурсия Суперкубок Испании Баскетбол

Сегодня в Мурсии состоятся полуфинальные матчи ежегодного Суперкубка Испании.

«Барселона» сойдется с «Реалом», «Мурсия» встретится с «Уникахой».

Суперкубок Испании

Мурсия

1/2 финала

Барселона – Реал

16 сентября. 19:30

МурсияУникаха

16 сентября. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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