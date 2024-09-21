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Бен Симмонс полностью восстановился после операции и начнет тренировочный лагерь без ограничений

Бен Симмонс полностью восстановился после операции на спине.

Защитник начнет работу в тренировочном лагере «Бруклина» без каких-либо ограничений.

«Бен полностью допущен и является полноценным участником тренировочного лагеря. Он с нетерпением ждет начала», – сказал агент баскетболиста Берни Ли.

Симмонс вступает в последний год действующего контракта с «Нетс» и должен заработать 40,3 миллиона долларов в предстоящем сезоне.

28-летний игрок принял участие всего в 15 матчах в прошлом сезоне и в среднем набирал 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
logoБруклин
logoНБА
logoБен Симмонс
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