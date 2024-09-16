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Бен Симмонс уже несколько недель играет 5 на 5 и находится в лучшей форме, чем в прошлом году

Бен Симмонс демонстрирует готовность к возвращению на паркет.

Вторая операция на спине баскетболиста была проще. Разыгрывающий уже несколько недель играет в формате 5 на 5 и показывает прогресс. Симмонс идет по графику восстановления, опережающему прошлый сезон.

У баскетболиста остался последний год по текущему контракту, ожидается, что «Нетс» попробуют обменять его перед дедлайном.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Brooklyn в сети X
травмы
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