«Возвращается к игре на уровне Матча звезд». Тренер Бена Симмонса выложил фотографии с тренировки австралийца

Персональный тренер Бена Симмонса выложил фотографии с тренировки австралийца.

«Возвращается к игре на уровне Матча звезд. Впереди важный сезон», – написал Крис Брикли.

Разыгрывающий «Нетс» уже несколько недель играет в формате 5 на 5 и показывает прогресс . Симмонс, который ранее перенес операцию на спине, идет по графику восстановления, опережающему прошлый сезон.

У баскетболиста остался последний год по текущему контракту.

Соцсети Криса Брикли