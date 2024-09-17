«Возвращается к игре на уровне Матча звезд». Тренер Бена Симмонса выложил фотографии с тренировки австралийца
Персональный тренер Бена Симмонса выложил фотографии с тренировки австралийца.
«Возвращается к игре на уровне Матча звезд. Впереди важный сезон», – написал Крис Брикли.
Разыгрывающий «Нетс» уже несколько недель играет в формате 5 на 5 и показывает прогресс. Симмонс, который ранее перенес операцию на спине, идет по графику восстановления, опережающему прошлый сезон.
У баскетболиста остался последний год по текущему контракту.
Соцсети Криса Брикли
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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