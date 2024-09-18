Тренер Бена Симмонса выложил видео с тренировки австралийца
Персональный тренер Бена Симмонса выложил видео с тренировки австралийца.
Баскетболист «Бруклина» готовится к сезону в нью-йоркском зале.
Тренер Крис Брикли ранее написал, что Бен «возвращается к игре на уровне Матча звезд». Он отметил, что его подопечного ждет «важный сезон».
Разыгрывающий «Нетс» уже несколько недель играет в формате 5 на 5 и показывает прогресс. Симмонс, который ранее перенес операцию на спине, идет по графику восстановления, опережающему прошлый сезон.
У баскетболиста остался последний год по текущему контракту.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: StrictlyBBall
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