Шакил О’Нил: «Мы увидели, кто такой Бен Симмонс, когда он не бросал в матче с «Хоукс». Его раскусили»

Шакил О’Нил поделился мнением о Бене Симмонсе.

«Бен чувствителен, не правда ли? Его появление сопровождалось большой шумихой, но что он показал... Его раскусили, и это видели все. Мы все это видели. Когда он не хотел бросать в Атланте, продолжал пасовать мяч, за что ему досталось. Тогда он раскрылся.

Теперь Симмонс играет с оглядкой, он думает о том, что о нем будут говорить люди, это его пугает. Он все еще не пришел в себя.

Бен почти не играл в прошлом сезоне. Он объяснял все травмой спины. Но мы все знаем, что тут можно наговорить чего удобно. Травма спины, тут невозможно удостовериться в том, насколько все серьезно...» – считает прославленный игрок НБА .

В проигранном седьмом матче серии против «Атланты» в плей-офф-2021 Симмонс несколько раз пасовал мяч вместо того, чтобы бросать, включая эпизод с возможностью забить сверху, за что подвергся критике.