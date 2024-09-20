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Виталий Фридзон: «Голосовал за Кириленко. При нем сделан огромный шаг вперед»

Виталий Фридзон голосовал за Андрея Кириленко на выборах президента РФБ.

«Я сам голосовал за Кириленко, участвовал в голосовании от Брянской области. Он рассказал о будущем, о том, что будет большой акцент на развитие детского баскетбола. Это очень важно. Мои поздравления. Рад за Андрея как за своего коллегу и друга. Рад, что он останется на этом посту. Все видят, какое серьезное развитие детского баскетбола, школ идет при нем. Сколько построено площадок по регионам! Сколько детей играет на них в баскетбол! Так что все верно.

Что было и что есть сейчас, конечно, это две разные структуры. Конечно, огромный шаг вперед сделан, очень большой прогресс. И еще очень важно, что сейчас они строят большой баскетбольный центр во Внуково. Там будет все для подготовки: два или три зала, гостиница, тренажеры, фитнес. Раньше такого не было.

Ждем, разумеется, возвращения на международные соревнования. Когда вернемся, будет интересно посмотреть, как будем там выглядеть», — сказал Бронзовый призер Олимпийских игр.

Кириленко в пятницу был переизбран на пост президента РФБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoВиталий Фридзон
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
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