Сергей Быков: «Андрей Кириленко — единственный кандидат, который знает, куда идет и пойдет российский баскетбол»
Сергей Быков назвал результаты выборов президента РФБ предсказуемыми.
«Поздравляю Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ. Результаты были предсказуемы, но они показывают, что к Андрею Геннадьевичу и его команде есть полное доверие. Уверен, что Кириленко в нынешних условиях — единственный кандидат, который знает, куда идет и пойдет российский баскетбол.
Очень хотелось бы, чтобы работа федерации во главе с ним была оценена представителями и других видов спорта. Также хотелось бы, чтобы развивались партнерские программы в регионе. Желаю ему успехов», — сказал чемпион Европы и член исполкома РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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