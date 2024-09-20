Сергей Быков: «Андрей Кириленко — единственный кандидат, который знает, куда идет и пойдет российский баскетбол»

Сергей Быков назвал результаты выборов президента РФБ предсказуемыми.

«Поздравляю Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ. Результаты были предсказуемы, но они показывают, что к Андрею Геннадьевичу и его команде есть полное доверие. Уверен, что Кириленко в нынешних условиях — единственный кандидат, который знает, куда идет и пойдет российский баскетбол.

Очень хотелось бы, чтобы работа федерации во главе с ним была оценена представителями и других видов спорта. Также хотелось бы, чтобы развивались партнерские программы в регионе. Желаю ему успехов», — сказал чемпион Европы и член исполкома РФБ .