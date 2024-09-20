Станислав Еремин: «В этот сложный период Андрей Кириленко справляется с обязанностями»
Станислав Еремин считает, что Кириленко справляется с обязанностями главы РФБ.
«Я знаю, что есть люди, которые его поддерживают, а есть те, кто его критикует, что он где-то недорабатывает. В этот сложный период Андрей свою работу выполняет, с обязанностями справляется, но ему сейчас не позавидуешь.
Мы с ним иногда разговариваем, и в этих беседах мы часто приходим к выводу, что нужно развивать детский и юношеский спорт. Нам нужно использовать время санкций для максимального наращивания нашего потенциала», – сказал глава тренерского совета РФБ.
Сегодня Кириленко переизбрали президентом РФБ на новый срок.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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