Андрей Кириленко о сборной России: «План А – работаем с ближайшим резервом, 24 года и младше»

Андрей Кириленко рассказал о планах развития сборной России.

«Последние четыре года были очень сложные в контексте национальных сборных – пандемия, перетекающая в политический карантин на международной арене. В контексте национальных команд ты не можешь сейчас планировать вдолгую, потому что мы не знаем, когда наш спорт в принципе вернется на международную арену.

У нас есть план А и план Б. План А – на сегодняшний день мы работаем с ближайшим резервом, 24 года и младше. Это те ребята, которые в дальнейшем станут костяком национальной сборной. И если вдруг мы в ближайшее время вернемся, то подключатся опытные игроки, состоявшиеся, ветеранистые. Есть два пути развития для национальных команд. Мы продолжаем искать соперников для сборных. Пусть это будет в неофициальном формате, я считаю, мы должны играть с другими стилями, другими странами.

Ситуация разная с классическим баскетболом 5х5 и 3х3 – в последнем случае гораздо легче, так как они не столь связаны с национальными федерациями, они больше работают с частными промоутерами. Там проще находить соперников по силам, сербские команды, китайские, бразильские. А в баскетболе 5х5 это делать гораздо сложнее, потому что наша национальная федерация исключена, а это все-таки некое подразделение Международного олимпийского комитета. Пока не будет снижения градуса в отношениях с МОК, все в таком режиме и останется», – сказал президент РФБ .

Кириленко переизбран на пост президента РФБ. Он был единственным кандидатом на должность.