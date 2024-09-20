Генеральный менеджер «Црвены Звезды» об Алексе Аврамовиче в ЦСКА: «Немного неожиданно. Думал, что он останется в Евролиге»
Неманя Василевич удивился переходу Алексы Аврамовича в ЦСКА.
«Глядя на рынок и все, что происходило в последние несколько сезонов, не знаю, можно ли меня чем-то удивить.
Вероятно, у Алексы были другие предложения, но он решил перейти в ЦСКА, а я всегда уважаю выбор игрока. Может быть, это было немного неожиданно, потому что я думал, что он останется в Евролиге, но опять же это его решение. Вероятно, он получил хорошее предложение и чувствует себя здесь счастливым», – сказал генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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