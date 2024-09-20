Генеральный менеджер «Црвены Звезды» об Алексе Аврамовиче в ЦСКА: «Немного неожиданно. Думал, что он останется в Евролиге»

Неманя Василевич удивился переходу Алексы Аврамовича в ЦСКА.

«Глядя на рынок и все, что происходило в последние несколько сезонов, не знаю, можно ли меня чем-то удивить.

Вероятно, у Алексы были другие предложения, но он решил перейти в ЦСКА , а я всегда уважаю выбор игрока. Может быть, это было немного неожиданно, потому что я думал, что он останется в Евролиге , но опять же это его решение. Вероятно, он получил хорошее предложение и чувствует себя здесь счастливым», – сказал генеральный менеджер «Црвены Звезды » Неманя Василевич.