Алекса Аврамович: «У ЦСКА подобралась хорошая команда, и мы снова будем бороться за титул»

Алекса Аврамович заявил, что ЦСКА будет бороться за титул в новом сезоне.

— Алекса, а вы знаете, что ЦСКА — побратим для «Партизана», за который вы прежде выступали?

— Знаю. «Партизан» — братский клуб для ЦСКА, «Црвена Звезда» — для «Спартака». Но на это не обращал внимания, думал только о ЦСКА как о команде, о великом клубе.

— Какие впечатления оставил прошедший Суперкубок? С каким чувством ждете старта сезона?

— Мы уже обыграли команду Евролиги «Црвену Звезду». Думаю, у нас подобралась хорошая команда, и мы снова будем бороться за титул. Просто каждый будет на нас особенно настраиваться, ведь мы действующие чемпионы и хотим повторить этот успех. После победы в Суперкубке хотим продолжать в том же духе.