Алекса Аврамович: «У ЦСКА подобралась хорошая команда, и мы снова будем бороться за титул»
Алекса Аврамович заявил, что ЦСКА будет бороться за титул в новом сезоне.
— Алекса, а вы знаете, что ЦСКА — побратим для «Партизана», за который вы прежде выступали?
— Знаю. «Партизан» — братский клуб для ЦСКА, «Црвена Звезда» — для «Спартака». Но на это не обращал внимания, думал только о ЦСКА как о команде, о великом клубе.
— Какие впечатления оставил прошедший Суперкубок? С каким чувством ждете старта сезона?
— Мы уже обыграли команду Евролиги «Црвену Звезду». Думаю, у нас подобралась хорошая команда, и мы снова будем бороться за титул. Просто каждый будет на нас особенно настраиваться, ведь мы действующие чемпионы и хотим повторить этот успех. После победы в Суперкубке хотим продолжать в том же духе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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