Андрей Ватутин об Аврамовиче: «Не нужно видеть в нем бога или мессию»

Андрей Ватутин поделился мнением об Алексе Аврамовиче.

Президент ЦСКА заявил, что в организации делают ставку на команду, а не на отдельных игроков.

– Можно уже сейчас сказать, что трансфер Аврамовича – один из лучших для ЦСКА за последние годы?

– Для нас ЦСКА – команда в первую очередь. В ней всегда будут находиться лидеры, решающие те или иные игры в нашу пользу. Аврамович, безусловно, классный игрок, который сможет нам много дать. Но это один из игроков команды, а важнее, как будет выглядеть не один отдельно взятый игрок, а все вместе.

Конечно, Алекса – игрок того амплуа, которого мы долго искали. Не нужно видеть в нем бога или мессию, того человека, который приехал – и теперь мы будем всех побеждать.

ЦСКА никогда не был клубом одного игрока. У нас их 12 в заявке, 15 в составе, и от каждого будет требоваться свой вклад. Очень хочется сохранить командное единство, которое мы приобрели в прошлом сезоне.

«Все мы хотим мира». Алекса Аврамович в Париже пугал Дрим-тим, а теперь приехал в Россию