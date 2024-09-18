Андрей Ватутин об Аврамовиче: «Не нужно видеть в нем бога или мессию»
Президент ЦСКА заявил, что в организации делают ставку на команду, а не на отдельных игроков.
– Можно уже сейчас сказать, что трансфер Аврамовича – один из лучших для ЦСКА за последние годы?
– Для нас ЦСКА – команда в первую очередь. В ней всегда будут находиться лидеры, решающие те или иные игры в нашу пользу. Аврамович, безусловно, классный игрок, который сможет нам много дать. Но это один из игроков команды, а важнее, как будет выглядеть не один отдельно взятый игрок, а все вместе.
Конечно, Алекса – игрок того амплуа, которого мы долго искали. Не нужно видеть в нем бога или мессию, того человека, который приехал – и теперь мы будем всех побеждать.
ЦСКА никогда не был клубом одного игрока. У нас их 12 в заявке, 15 в составе, и от каждого будет требоваться свой вклад. Очень хочется сохранить командное единство, которое мы приобрели в прошлом сезоне.
«Все мы хотим мира». Алекса Аврамович в Париже пугал Дрим-тим, а теперь приехал в Россию
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