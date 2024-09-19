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Алекса Аврамович: «Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа»

Аврамович считает, что Евролига много теряет от отсутствия российских клубов.

«Думаю, что Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Окей, нам не хватает европейских матчей, но все же думаю, что Евролига теряет больше от отсутствия российских клубов.

Им нужно обратить внимание на текущую ситуацию, на нас. Мы в прошедшие три года играли с лучшими командами Европы, со многими справились и, думаю, заслуживаем места в Евролиге. Даже нет, не думаю, а уверен, что мы заслуживаем. Все так, как оно есть. В любом случае, счастлив, что я здесь», — сказал сербский защитник ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЗенит
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
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