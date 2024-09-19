Алекса Аврамович: «Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа»
Аврамович считает, что Евролига много теряет от отсутствия российских клубов.
«Думаю, что Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Окей, нам не хватает европейских матчей, но все же думаю, что Евролига теряет больше от отсутствия российских клубов.
Им нужно обратить внимание на текущую ситуацию, на нас. Мы в прошедшие три года играли с лучшими командами Европы, со многими справились и, думаю, заслуживаем места в Евролиге. Даже нет, не думаю, а уверен, что мы заслуживаем. Все так, как оно есть. В любом случае, счастлив, что я здесь», — сказал сербский защитник ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости