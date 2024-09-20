«Бруклин» подписал двусторонний контракт с Йонгши Куи

Йонгши Куи пополнил состав «Бруклина».

«Нетс» заключили с китайским форвардом (21 год, 198 см) двусторонний контракт.

Йонгши Куи не был выбран на драфте 2024 года. 21-летний китайский игрок выступал за «Портленд» в Летней лиге в Лас-Вегасе. До этого он провел два сезона за «Гуанчжоу» в чемпионате Китая.