«Нетс» подпишут негарантированный контракт с Амари Бэйли
Амари Бэйли и «Бруклин» договорились о сделке по схеме Exhibit 10.
Атакующий защитник (20 лет, 196 см) был выбран «Шарлотт» под 41-м номером на драфте НБА 2023 года.
В 20 матчах за «Хорнетс» в сезоне-23/24 Бэйли в среднем набирал 2,3 очка и 0,9 подбора за 6,5 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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