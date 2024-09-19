«Бруклин» выведет из обращения игровой номер Винса Картера 25 января

«Нетс» выведут из обращения игровой номер Винса Картера.

Торжественная церемония состоится в субботу, 25 января 2025 года, в «Барклайс-центре».

Картер станет седьмым игроком в истории клуба, чей номер выведен из обращения. Он присоединится к Дражену Петровичу, Джейсону Кидду, Джону Уильямсону, Биллу Мельчионни, Джулиусу Ирвингу и Баку Уильямсу