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«Бруклин» выведет из обращения игровой номер Винса Картера 25 января

«Нетс» выведут из обращения игровой номер Винса Картера.

Торжественная церемония состоится в субботу, 25 января 2025 года, в «Барклайс-центре».

Картер станет седьмым игроком в истории клуба, чей номер выведен из обращения. Он присоединится к Дражену Петровичу, Джейсону Кидду, Джону Уильямсону, Биллу Мельчионни, Джулиусу Ирвингу и Баку Уильямсу

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoБруклин
logoВинс Картер
logoНБА
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