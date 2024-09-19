«Бруклин» выведет из обращения игровой номер Винса Картера 25 января
«Нетс» выведут из обращения игровой номер Винса Картера.
Торжественная церемония состоится в субботу, 25 января 2025 года, в «Барклайс-центре».
Картер станет седьмым игроком в истории клуба, чей номер выведен из обращения. Он присоединится к Дражену Петровичу, Джейсону Кидду, Джону Уильямсону, Биллу Мельчионни, Джулиусу Ирвингу и Баку Уильямсу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости