Руди Гэй о переходе Микэла Бриджеса в «Никс»: «Редко удается поиграть с университетскими партнерами»
Руди Гэй положительно отнесся к обмену Микэла Бриджеса.
Форвард перешел в «Никс» к знакомым из университета Вилланова в это межсезонье в результате обмена из «Бруклина».
«Думаю, что это отличная ситуация. Нужно, чтобы тебе было комфортно взаимодействовать с одноклубниками. Редко удается поиграть с университетскими партнерами, тем более с несколькими. Они были успешны на студенческом уровне. Надеюсь, что у них все получится и в лиге», – рассудил Гэй.
Форвард пытается вернуться в НБА на 18-й сезон, но не получил предложений от клубов лиги. «Считаю, что мой ветеранский опыт и лидерство в раздевалке пригодились бы многим командам», – заявил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Scoop B
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