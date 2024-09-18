Руди Гэй о переходе Микэла Бриджеса в «Никс»: «Редко удается поиграть с университетскими партнерами»

Руди Гэй положительно отнесся к обмену Микэла Бриджеса.

Форвард перешел в «Никс» к знакомым из университета Вилланова в это межсезонье в результате обмена из «Бруклина».

«Думаю, что это отличная ситуация. Нужно, чтобы тебе было комфортно взаимодействовать с одноклубниками. Редко удается поиграть с университетскими партнерами, тем более с несколькими. Они были успешны на студенческом уровне. Надеюсь, что у них все получится и в лиге», – рассудил Гэй.

Форвард пытается вернуться в НБА на 18-й сезон, но не получил предложений от клубов лиги. «Считаю, что мой ветеранский опыт и лидерство в раздевалке пригодились бы многим командам», – заявил баскетболист.