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Джоэл Эмбиид: «Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры»

Джоэл Эмбиид объявил о подписании продления контракта с «Сиксерс».

«Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры.

Я люблю этих людей и все, что они дали мне и моей семье. Предстоит еще много работы. Вы заслуживаете чемпионского титула, и мы только начинаем», – написал центровой «Сиксерс» в соцсети.

Эмбиид заключил с клубом максимальное соглашение на 3 года и 193 миллиона долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
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