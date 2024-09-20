Джоэл Эмбиид: «Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры»
Джоэл Эмбиид объявил о подписании продления контракта с «Сиксерс».
«Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры.
Я люблю этих людей и все, что они дали мне и моей семье. Предстоит еще много работы. Вы заслуживаете чемпионского титула, и мы только начинаем», – написал центровой «Сиксерс» в соцсети.
Эмбиид заключил с клубом максимальное соглашение на 3 года и 193 миллиона долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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