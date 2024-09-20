Джоэл Эмбиид: «Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры»

Джоэл Эмбиид объявил о подписании продления контракта с «Сиксерс».

«Филадельфия — мой дом. Я хочу быть здесь до конца карьеры.

Я люблю этих людей и все, что они дали мне и моей семье. Предстоит еще много работы. Вы заслуживаете чемпионского титула, и мы только начинаем», – написал центровой «Сиксерс» в соцсети.

Эмбиид заключил с клубом максимальное соглашение на 3 года и 193 миллиона долларов.