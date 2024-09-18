  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шакил О′Нил о Руди Гобере: «Зачем кому-то падать, хватать тебя за колени и засовывать свою голову между твоих ног?»
Фото
0

Шакил О′Нил о Руди Гобере: «Зачем кому-то падать, хватать тебя за колени и засовывать свою голову между твоих ног?»

Шакил О′Нил в очередной раз посмеялся над Руди Гобером.

«Когда я перешел в «Лейкерс», меня только и делали, что сравнивали с Каримом. Карим однажды сказал: «Шак, может, и хорош, но они не выигрывают чемпионаты». Этот засранец из двадцатки лучших. Он прав.

Если думаете, что я ошибаюсь насчет Руди Гобера, посмотрите этот эпизод. Зачем кому-то падать, хватать тебя за колени и засовывать свою голову между твоих ног? Что это было, черт возьми?» – сказал легендарный центровой.

Эпизод, который упоминает О’Нил, произошел во время Олимпийских игр в Париже этим летом, когда сборные США и Франции встречались в финальном матче. В какой-то момент во время борьбы за мяч Гобер схватил Джоэла Эмбиида и засунул голову между его ног.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoКарим Абдул-Джаббар
logoРуди Гобер
logoДжоэл Эмбиид
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Очки, голы, секунды» - это не про НБА. Там все считают гораздо сложнее
7сегодня, 08:10
Шакил О′Нил о Кейтлин Кларк и Энджел Риз: «Хочу, чтобы кто-то из них зарабатывал 10, 15, 20 миллионов долларов в год»
913 сентября, 09:33
Мэджик Джонсон и Шакил О’Нил вошли в число представителей Джерри Уэста на церемонии включения в Зал славы
13 сентября, 05:27
В НБА все стали какие-то худосочные. Значит, Шак сегодня бы доминировал?
6712 сентября, 06:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Том Тибодо: «Мы могли бы чаще использовать Джулиуса Рэндла на позиции центрового»
15 минут назад
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом» и другие матчи
23 минуты назад
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» не хватает трех игроков звездного калибра, чтобы находиться на одном уровне с «Селтикс»
сегодня, 20:01
Особняк Майкла Джордана в Чикаго будет продан за 15 миллионов долларов
2сегодня, 18:16Видео
Бобан Марьянович может завершить карьеру в НБА с более высоким рейтингом эффективности, чем у Стефена Карри
21сегодня, 17:14
Стив Керр: «Дрэймонд Грин перешел черту в ситуации с Джорданом Пулом, и он это знает»
7сегодня, 16:41
«Фенербахче» подписал контракт с Бобаном Марьяновичем
8сегодня, 14:49Фото
Демар Дерозан: «Грегг Попович позволял мне покидать расположение команды между матчами, чтобы заботиться об отце»
4сегодня, 14:44
Андрей Кириленко: «Куинси Льюис назвал меня АК-47 и сказал, что я должен взять 47-й номер»
4сегодня, 14:20
Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
3сегодня, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс: «Хотим, чтобы Бобан был Бобаном»
28 минут назад
«Голден Стэйт» подписал негарантированные контракты с Джаваном Джонсоном и Донтой Скоттом
сегодня, 20:31
Майка Парсонс: «Мэверикс» способны выиграть чемпионат»
сегодня, 19:29
Семен Антонов: «Футбольному ЦСКА не хватает стабильности в игре»
1сегодня, 18:54
Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»
сегодня, 18:35
«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым
1сегодня, 17:19
Семен Антонов: «В новом сезоне Единой лиги четыре явных фаворита, но нет аутсайдера»
1сегодня, 15:56
Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
сегодня, 15:46
Алекса Аврамович: «Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев»
сегодня, 15:30
«Оклахома» вернет «Соникс» их историю клуба, если в Сиэтле снова появится команда НБА
2сегодня, 15:18