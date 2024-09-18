Шакил О′Нил о Руди Гобере: «Зачем кому-то падать, хватать тебя за колени и засовывать свою голову между твоих ног?»

Шакил О′Нил в очередной раз посмеялся над Руди Гобером.

«Когда я перешел в «Лейкерс», меня только и делали, что сравнивали с Каримом. Карим однажды сказал: «Шак, может, и хорош, но они не выигрывают чемпионаты». Этот засранец из двадцатки лучших. Он прав.

Если думаете, что я ошибаюсь насчет Руди Гобера, посмотрите этот эпизод. Зачем кому-то падать, хватать тебя за колени и засовывать свою голову между твоих ног? Что это было, черт возьми?» – сказал легендарный центровой.

Эпизод, который упоминает О’Нил, произошел во время Олимпийских игр в Париже этим летом, когда сборные США и Франции встречались в финальном матче. В какой-то момент во время борьбы за мяч Гобер схватил Джоэла Эмбиида и засунул голову между его ног.