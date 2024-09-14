Раджа Белл: «Не смог бы защищаться против Джоэла Эмбиида»

Раджа Белл назвал игрока сборной США, против которого он не смог бы защищаться.

«Джоэл Эмбиид. Я не смог бы защищаться против Джоэла.

Я смог бы опекать любого игрока из сборной США, но против Джоэла Эмбиида я не смог бы защищаться», – признался один из лучших защитников в истории лиги.