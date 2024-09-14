Раджа Белл: «Не смог бы защищаться против Джоэла Эмбиида»
Раджа Белл назвал игрока сборной США, против которого он не смог бы защищаться.
«Джоэл Эмбиид. Я не смог бы защищаться против Джоэла.
Я смог бы опекать любого игрока из сборной США, но против Джоэла Эмбиида я не смог бы защищаться», – признался один из лучших защитников в истории лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Hoop Threads Podcast
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