Джоэл Эмбиид подпишет с «Сиксерс» максимальное продление контракта на 3 года и 193 млн долларов
Джоэл Эмбиид и «Филадельфия» договорились о продлении контракта.
Звездный центровой (30 лет, 213 см) заключит с «Сиксерс» максимальное соглашение на 3 года и 193 миллиона долларов.
На сезон-28/29 рассчитана опция игрока.
С учетом уже имевшегося контракта Эмбиид теперь связан с «76-ми» 5-летним соглашением на сумму 301 миллион долларов – один из трех самых высоких показателей в истории НБА.
В минувшем сезоне самый ценный игрок НБА 2023 года провел 40 матчей, набирая 34,4 очка, 11,1 подбора, 5,6 передачи, 1,2 перехвата и 1,7 блок-шота в среднем за встречу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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